Кузина Антонина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1918
Дата смерти16.03.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.01.1937
Дочь: Лукашова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Кузин Павел Антонович
Рождение ребёнка
01.04.1957
Отец ребёнка: Кузин Павел Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.2004
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область