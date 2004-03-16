Кузина Антонина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина Антонина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1918

Дата смерти

16.03.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

Ли
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1937

Дочь: Лукашова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Кузин Павел Антонович

Рождение ребёнка
01.04.1957

Сын: Кузин Виктор Павлович

Отец ребёнка: Кузин Павел Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузин Павел Антонович

Смерть
16.03.2004
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
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