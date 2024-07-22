Орешкина (Синицына) Анастасия Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орешкина (Синицына) Анастасия Никоноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1913

Дата смерти

20.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1913

Отец: Синицын Никанор Дмитриевич

Мать: Секлетея Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орешкин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будылина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Орешкин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кралина Нина Николаевна

Отец ребёнка: Орешкин Николай Алексеевич

Смерть
20.03.1988

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