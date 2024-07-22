Орешкина (Синицына) Анастасия Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1913
Дата смерти20.03.1988
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1913
Отец: Синицын Никанор Дмитриевич
Мать: Секлетея Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орешкин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будылина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Орешкин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кралина Нина Николаевна
Отец ребёнка: Орешкин Николай Алексеевич
Смерть
20.03.1988