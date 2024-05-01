Суботина Оксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: Суботин Прокопий Александрович
Отец ребёнка: Суботин Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Суботин Фокей Александрович
Отец ребёнка: Суботин Александр Матвеевич
Смерть
После 1829