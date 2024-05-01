Суботина Оксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуботина Оксинья

Суботина Оксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботин Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Суботин Прокопий Александрович

Отец ребёнка: Суботин Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Суботин Фокей Александрович

Отец ребёнка: Суботин Александр Матвеевич

Смерть
После 1829

Мы используем куки для улучшения работы сайта.