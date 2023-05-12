Шарапов Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1932
Дата смерти15.04.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1932
Отец: Шарапов Иван
Мать: Шарапова Надежда
Рождение ребёнка
20.05.1956
Дочь: Абрамова Елена Борисовна
Мать ребёнка: Шарапова Нина Федоровна
Рождение ребёнка
09.07.1960
Дочь: Шарапова Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Шарапова Нина Федоровна
Ногинск, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарапова Нина Федоровна
Смерть
15.04.1977