Шарапов Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапов Борис Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1932

Дата смерти

15.04.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1932

Отец: Шарапов Иван

Мать: Шарапова Надежда

Рождение ребёнка
20.05.1956

Дочь: Абрамова Елена Борисовна

Мать ребёнка: Шарапова Нина Федоровна

Рождение ребёнка
09.07.1960

Дочь: Шарапова Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Шарапова Нина Федоровна

Ногинск, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарапова Нина Федоровна

Смерть
15.04.1977
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