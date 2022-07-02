Виниченко (Делемень) Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1949
Дата смерти02.07.2022
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1949
Отец: Делемень Владимир
Мать: Делемень Анастасия
Рождение ребёнка
15.06.1970
Дочь: Мясникова (Виниченко) Оксана Евгеньевна
Отец ребёнка: Виниченко Евгений Антонович
г.Ульяновск
Рождение ребёнка
09.04.1974
Сын: Виниченко Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Виниченко Евгений Антонович
Ульяновск
Смерть
02.07.2022