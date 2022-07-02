Виниченко (Делемень) Валентина Владимировна 25.11.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВиниченко (Делемень) Валентина Владимировна

Виниченко (Делемень) Валентина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1949

Дата смерти

02.07.2022

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1949

Отец: Делемень Владимир

Мать: Делемень Анастасия

Рождение ребёнка
15.06.1970

Дочь: Мясникова (Виниченко) Оксана Евгеньевна

Отец ребёнка: Виниченко Евгений Антонович

г.Ульяновск
Рождение ребёнка
09.04.1974

Сын: Виниченко Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Виниченко Евгений Антонович

Ульяновск
Смерть
02.07.2022

Мы используем куки для улучшения работы сайта.