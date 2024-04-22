Шмат Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения28.01.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1963
Отец: Шмат Иван Михайлович
Мать: Шмат Анна
Рождение ребёнка
23.09.1986
Дочь: Шмат Кира Сергеевна
Мать ребёнка: Шмат Маргарита
Рождение ребёнка
23.08.1989
Дочь: Шмат Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Шмат Маргарита
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмат Маргарита