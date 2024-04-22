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Шмат Сергей Иванович

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Место рождения

Ланная, Полтавська область

Дата рождения

28.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1963

Отец: Шмат Иван Михайлович

Мать: Шмат Анна

Ланная, Полтавська область
Рождение ребёнка
23.09.1986

Дочь: Шмат Кира Сергеевна

Мать ребёнка: Шмат Маргарита

Ланная, Полтавська область
Рождение ребёнка
23.08.1989

Дочь: Шмат Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Шмат Маргарита

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмат Маргарита

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