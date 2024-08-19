Соколова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.
Отец: Иван
Мать: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Парфенович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Соколова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Парфенович
Рождение ребёнка
1790 ст.
Отец ребёнка: Соколов Иван Парфенович
Рождение ребёнка
1796
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Иван Парфенович
Рождение ребёнка
1802 или 1811 ст.
Отец ребёнка: Соколов Иван Парфенович
Младше Вассы на 3 года
Рождение ребёнка
1806 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Иван Парфенович
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: (Соколова) Васса Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Парфенович
Упоминание
1812 ст.
Исповедная роспись: 47 лет
Упоминание
14.03.1824 ст.
Исповедная роспись: 59 лет, вдова ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.511 двор 208
Упоминание
30.03.1834 ст.
Ревизская сказка: 50 лет. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.289 семья № 562
Упоминание
?.04.1838 ст.
Исповедная роспись: 71 год, вдова. ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.2 д.479 л.2092 двор № 117.
Смерть
Неизвестно