Соколова Прасковья Ивановна 1765 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколова Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1738 г.р.

Дети

1782 г.р.
1790 г.р.
Скрыто настройками приватности
1802 или 1811 г.р.
Скрыто настройками приватности
1808 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.

Отец: Иван

Мать: Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Парфенович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Соколова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Парфенович

Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Соколов Павел Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Парфенович

Рождение ребёнка
1796

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Иван Парфенович

Рождение ребёнка
1802 или 1811 ст.

Сын: Соколов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Парфенович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Младше Вассы на 3 года
Рождение ребёнка
1806 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Иван Парфенович

Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: (Соколова) Васса Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Парфенович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1812 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 47 лет
Упоминание
14.03.1824 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 59 лет, вдова ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.511 двор 208
Упоминание
30.03.1834 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Ревизская сказка: 50 лет. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.289 семья № 562
Упоминание
?.04.1838 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 71 год, вдова. ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.2 д.479 л.2092 двор № 117.
Смерть
Неизвестно

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