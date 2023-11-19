Богданович Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданович Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданович Степан

Мать ребёнка: Богданович (Пашина) Марина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданович Григорий

Мать ребёнка: Богданович (Пашина) Марина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданович (Пашина) Марина Андреевна

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