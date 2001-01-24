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Сутягин Александр Андреевич
Сутягин Александр Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.01.2001
Пол
Мужской
Отец
Сутягин Андрей Владимирович
1976 г.р.
Мать
Сутягина Рашида Рафиковна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.2001
Отец:
Сутягин Андрей Владимирович
Мать:
Сутягина Рашида Рафиковна
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