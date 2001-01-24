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Сутягин Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.2001

Отец: Сутягин Андрей Владимирович

Мать: Сутягина Рашида Рафиковна

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