Писарева Раиса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарева Раиса Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1958

Отец: Петров Сергей Павлович

Мать: Петрова Нина Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Писарев Александр Иванович

Рождение ребёнка
16.05.1981

Дочь: Мальцева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Писарев Александр Иванович

Рождение ребёнка
16.05.1981

Дочь: Мальцева Наталья Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.09.1996

Сын: Писарев Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Писарев Александр Иванович

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