Писарева Раиса Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1958
Отец: Петров Сергей Павлович
Мать: Петрова Нина Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Писарев Александр Иванович
Рождение ребёнка
16.05.1981
Дочь: Мальцева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Писарев Александр Иванович
Рождение ребёнка
16.05.1981
Дочь: Мальцева Наталья Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.09.1996
Сын: Писарев Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Писарев Александр Иванович