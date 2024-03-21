Баринова Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринова Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сафронов Василий

Мать: Сафронова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочина Марина Юрьевна

Отец ребёнка: Баринов Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баринов Юрий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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