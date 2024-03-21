Баринова Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сафронов Василий
Мать: Сафронова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочина Марина Юрьевна
Отец ребёнка: Баринов Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баринов Юрий Николаевич
Смерть
Неизвестно