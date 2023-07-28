Тихонов Алексей Пантелеймонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Тихонов Пантелеймон Игнатьевич
Мать: Тихонова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.06.1859
Дочь: Тихонова (Тихонова) Акилина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1860
Сын: Тихонов Филипп Алексеевич
Мать ребёнка: Тихонова Евдокия Наумовна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно