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Тихонов Алексей Пантелеймонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Тихонов Пантелеймон Игнатьевич

Мать: Тихонова Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Евдокия Наумовна

Рождение ребёнка
Около ?.06.1859

Дочь: Тихонова (Тихонова) Акилина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1860

Сын: Тихонов Филипп Алексеевич

Мать ребёнка: Тихонова Евдокия Наумовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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