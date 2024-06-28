Бондаренко Егор Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18
Отец: не указан
Мать: не указана
Крепостной, жил больше 100 лет
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Бондаренко Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Бондаренко Христина Андреевна
Привезли в Казахстан в 5 лет в село Лаврентьевка Костанайской области.
Смерть
Неизвестно