Бондаренко Егор Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Егор Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18

Отец: не указан

Мать: не указана

Крепостной, жил больше 100 лет
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Бондаренко Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Бондаренко Христина Андреевна

Привезли в Казахстан в 5 лет в село Лаврентьевка Костанайской области.
Смерть
Неизвестно

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