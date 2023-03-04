Лобанова Епестимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Сын: Лобанов Елестей Васильевич
Отец ребёнка: Лобанов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Лобанова) Марьяна Васильевна
Отец ребёнка: Лобанов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Лобанов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Лобанов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Лобанов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Лобанов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Лобанов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Лобанова) Васильевна
Отец ребёнка: Лобанов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Лобанов Анфиноген Васильевич
Отец ребёнка: Лобанов Василий Иванович
Смерть
После 1834