Лобанова Епестимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобанова Епестимия

Лобанова Епестимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Лобанов Елестей Васильевич

Отец ребёнка: Лобанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Лобанова) Марьяна Васильевна

Отец ребёнка: Лобанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Лобанов Семён Васильевич

Отец ребёнка: Лобанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Лобанов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Лобанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Лобанов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Лобанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Лобанова) Васильевна

Отец ребёнка: Лобанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Лобанов Анфиноген Васильевич

Отец ребёнка: Лобанов Василий Иванович

Смерть
После 1834

Мы используем куки для улучшения работы сайта.