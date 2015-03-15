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Коренькова Милана Денисовна
Коренькова Милана Денисовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.03.2015
Пол
Женский
Отец
Кореньков Денис Юрьевич
1991 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.2015
Отец:
Кореньков Денис Юрьевич
Мать: не указана
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