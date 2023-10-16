Скородумов Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.03.1938
Дочь: Кузнецова Лилия Васильевна
Мать ребёнка: Скородумова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Скородумова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Скородумова Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно