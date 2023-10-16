Скородумов Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скородумов Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1938

Дочь: Кузнецова Лилия Васильевна

Мать ребёнка: Скородумова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Скородумова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Скородумова Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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