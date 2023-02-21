Зайцева (Левченко) Анастасия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Левченко) Анастасия Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левченко Лаврентий

Мать: Левченко Василиса Ефимовна

Рождение ребёнка
20.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Виктор Венедиктович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ситникова Евдокия Викторовна

Отец ребёнка: Зайцев Виктор Венедиктович

Смерть
Неизвестно
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