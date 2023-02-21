Зайцева (Левченко) Анастасия Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левченко Лаврентий
Рождение ребёнка
20.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Виктор Венедиктович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ситникова Евдокия Викторовна
Отец ребёнка: Зайцев Виктор Венедиктович
Смерть
Неизвестно