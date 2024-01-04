Крюкова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрюкова ?

Крюкова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Крюков Никифор Сивирьянович

Отец ребёнка: Крюков Сивериан Иванович

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Крюков Федор Северианович

Отец ребёнка: Крюков Сивериан Иванович

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Крюков Савелий Сиверьянович

Отец ребёнка: Крюков Сивериан Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close