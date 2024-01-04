Крюкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Крюков Никифор Сивирьянович
Отец ребёнка: Крюков Сивериан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Крюков Федор Северианович
Отец ребёнка: Крюков Сивериан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Крюков Савелий Сиверьянович
Отец ребёнка: Крюков Сивериан Иванович
Работа или профессия
Неизвестно