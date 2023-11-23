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Ушакова Анастасия Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Афанасий Яковлев

Рождение ребёнка
1786

Сын: Ушаков Семён Афанасьев

Отец ребёнка: Ушаков Афанасий Яковлев

Рождение ребёнка
1788

Сын: Ушаков Антон Афанасьев

Отец ребёнка: Ушаков Афанасий Яковлев

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Ушакова) Дарья Афанасьева

Отец ребёнка: Ушаков Афанасий Яковлев

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Ушакова) Евдокия Афанасьева

Отец ребёнка: Ушаков Афанасий Яковлев

Рождение ребёнка
1801

Сын: Ушаков Андрей Афанасьев

Отец ребёнка: Ушаков Афанасий Яковлев

Смерть
Неизвестно

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