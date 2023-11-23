Ушакова Анастасия Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Ушаков Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Ушаков Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Ушакова) Дарья Афанасьева
Отец ребёнка: Ушаков Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Ушакова) Евдокия Афанасьева
Отец ребёнка: Ушаков Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Ушаков Афанасий Яковлев
Смерть
Неизвестно