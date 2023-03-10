Ерофеев Леонид Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев Леонид Неизвестно

Место рождения

г.Ташкент, Узбекистан

Дата рождения

19.?.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерофеев (Шемонаев) Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерофеев (Шемонаев) Александра Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеев (Шемонаев) Александра Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Лётчик
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"

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