Ерофеев Леонид Неизвестно
Место рожденияг.Ташкент, Узбекистан
Дата рождения19.?.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерофеев (Шемонаев) Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерофеев (Шемонаев) Александра Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Лётчик
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"