Савельев Василий Алексеевич
Место рожденияПахотный Угол (Тамбовская обл.)
Дата рождения1894
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Савельев Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дружинина Мария
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Капкайкина (Савельева) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Савельева Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Савельев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Савельева Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
14.03.1925
Мать ребёнка: Савельева Аграфена Ивановна
Смерть
1974
Похороны
Неизвестно