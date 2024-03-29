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Савельев Василий Алексеевич

Место рождения

Пахотный Угол (Тамбовская обл.)

Дата рождения

1894

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Савельев Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дружинина Мария

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Капкайкина (Савельева) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Савельева Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Савельев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Савельева Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
14.03.1925

Сын: Савельев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Савельева Аграфена Ивановна

Смерть
1974
Похороны
Неизвестно

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