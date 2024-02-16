Чернопольский Анатолий Федорович 10.05.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернопольский Анатолий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1949

Дата смерти

14.01.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1949

Отец: Чернопольский Фёдор Борисович

Мать: Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернопольская Елена Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернопольский Олег Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.01.1991

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