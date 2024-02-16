Чернопольский Анатолий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1949
Дата смерти14.01.1991
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1949
Отец: Чернопольский Фёдор Борисович
Мать: Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернопольская Елена Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернопольский Олег Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.01.1991