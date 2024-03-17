Буньков Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.?
Дочь: Бунькова Дарина Сергеевна
Мать ребёнка: Бунькова (Папина) Алёна Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бунькова (Папина) Алёна Юрьевна
Рождение ребёнка
01.10.?
Мать ребёнка: Бунькова (Папина) Алёна Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно