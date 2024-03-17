Буньков Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буньков Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.?

Дочь: Бунькова Дарина Сергеевна

Мать ребёнка: Бунькова (Папина) Алёна Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буньков Степан Сергеевич

Мать ребёнка: Бунькова (Папина) Алёна Юрьевна

Рождение ребёнка
01.10.?

Сын: Буньков Демьян Сергеевич

Мать ребёнка: Бунькова (Папина) Алёна Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бунькова (Папина) Алёна Юрьевна

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