Терехов Павел 01.04.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТерехов Павел

Терехов Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1985

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1953 г.р.

Жена

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1985

Отец: Стрелков Павел Викторович

Мать: (Терехова) Ольга Петровна

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 2001 по 2006
ТГТУ
Прикладная информатика в экономике
Работа или профессия
С 2006
ОАО «Корпорация »Росхимзащита«
Ведущий инженер IT | Current occupation:1
Бракосочетание
15.10.2010

Жена: (Бородина) Мария Сергеевна

Тамбов
Работа или профессия
С 2014
Да Винчи
Фотограф | Current occupation:1
Рождение ребёнка
21.01.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бородина) Мария Сергеевна

Тамбов
Рождение ребёнка
21.01.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бородина) Мария Сергеевна

Тамбов
Развод
2018

Жена: (Бородина) Мария Сергеевна

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