Терехов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1985
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 2001 по 2006
ТГТУ
Прикладная информатика в экономике
Работа или профессия
С 2006
ОАО «Корпорация »Росхимзащита«
Ведущий инженер IT | Current occupation:1
Бракосочетание
15.10.2010
Тамбов
Работа или профессия
С 2014
Да Винчи
Фотограф | Current occupation:1
Рождение ребёнка
21.01.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Бородина) Мария Сергеевна
Тамбов
Рождение ребёнка
21.01.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Бородина) Мария Сергеевна
Тамбов
Развод
2018