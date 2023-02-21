Ромашова (Высоцкая) Анастасия(Тюня) Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Высоцкий Александр Севастьянович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Ромашов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Ромашов Андрей Никанорович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Этажова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Ромашов Андрей Никанорович
Рождение ребёнка
10.10.1930
Сын: Ромашов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Ромашов Андрей Никанорович
Кусаково-Белица, Конышевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно