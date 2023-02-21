Ромашова (Высоцкая) Анастасия(Тюня) Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромашова (Высоцкая) Анастасия(Тюня) Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Высоцкий Александр Севастьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Ромашов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Ромашов Андрей Никанорович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Этажова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Ромашов Андрей Никанорович

Рождение ребёнка
10.10.1930

Сын: Ромашов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Ромашов Андрей Никанорович

Кусаково-Белица, Конышевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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