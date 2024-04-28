Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Николаевна

Пелагея Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1835

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николай Аксёнович (Аксентьевич)

Рождение ребёнка
Около 1839

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николай Аксёнович (Аксентьевич)

Рождение ребёнка
13.07.1841

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николай Аксёнович (Аксентьевич)

Рождение ребёнка
26.03.1844

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николай Аксёнович (Аксентьевич)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.