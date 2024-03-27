Гадельшин Файзулла Агзамович
Место рожденияд.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района
Дата рождения1905
Дата смерти11.11.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Разифа Файзулловна
Мать ребёнка: Гадельшина Минзифа
д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1928
Сын: Гадельшин Хурмат Файзуллович
Мать ребёнка: Гадельшина Минзифа
д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
1937
Сын: Гадельшин Явдат Файзуллович
Мать ребёнка: Гадельшина Минзифа
д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гадельшина Минзифа
д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1942
Сын: Гадельшин Ришат Файзуллович
Мать ребёнка: Гадельшина Минзифа
д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
12.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гадельшина Минзифа
д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гадельшина Минзифа
Смерть
11.11.1961
д.Кинзя-Абызово -1 Куюргазинского района БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Кинзя-Абызово-1, Куюргазинского района, БАССР