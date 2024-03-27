Гадельшин Файзулла Агзамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадельшин Файзулла Агзамович

Место рождения

д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района

Дата рождения

1905

Дата смерти

11.11.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

1925 г.р.
1928 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Разифа Файзулловна

Мать ребёнка: Гадельшина Минзифа

д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1928

Сын: Гадельшин Хурмат Файзуллович

Мать ребёнка: Гадельшина Минзифа

д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
1937

Сын: Гадельшин Явдат Файзуллович

Мать ребёнка: Гадельшина Минзифа

д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гадельшина Минзифа

д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1942

Сын: Гадельшин Ришат Файзуллович

Мать ребёнка: Гадельшина Минзифа

д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
12.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гадельшина Минзифа

д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гадельшина Минзифа

Смерть
11.11.1961
д.Кинзя-Абызово -1 Куюргазинского района БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Кинзя-Абызово-1, Куюргазинского района, БАССР
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