Шмыков Григорий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1902
Дата смерти13.03.1970
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1902
Отец: Шмыков Егор
Мать: Шмыкова Мария
Рождение ребёнка
20.02.1932
Дочь: Пустырёва Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Фролова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмыков Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Фролова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмыков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Фролова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмыков Вечеслав Григорьевич
Мать ребёнка: Фролова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмыков Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Фролова Елена Тимофеевна
Смерть
13.03.1970