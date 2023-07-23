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Шмыков Григорий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1902

Дата смерти

13.03.1970

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1902

Отец: Шмыков Егор

Мать: Шмыкова Мария

Рождение ребёнка
20.02.1932

Дочь: Пустырёва Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Фролова Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмыков Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Фролова Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмыков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Фролова Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмыков Вечеслав Григорьевич

Мать ребёнка: Фролова Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмыков Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Фролова Елена Тимофеевна

Смерть
13.03.1970
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