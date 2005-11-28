Кирпун Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1938
Дата смерти28.11.2005
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1938
Отец: Кирпун Иван Данилович
Мать: Кирпун Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кирпун Валентина Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кирпун Валентина Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кирпун Валентина Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кирпун Валентина Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.2005