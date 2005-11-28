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Кирпун Пётр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1938

Дата смерти

28.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1938

Отец: Кирпун Иван Данилович

Мать: Кирпун Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпун Алексей Петрович

Мать ребёнка: Кирпун Валентина Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпун Владимир Петрович

Мать ребёнка: Кирпун Валентина Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпун Сергей Петрович

Мать ребёнка: Кирпун Валентина Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпун Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Кирпун Валентина Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирпун Валентина Архиповна

Смерть
28.11.2005
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