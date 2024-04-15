Чуркин Семен Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркин Семен Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1896 ст.

Сын: Чуркин Александр Семенович

Мать ребёнка: Чуркина Афанасия Артемьевна

Рождение ребёнка
18.05.1897 ст.

Дочь: Чуркина Феодосия Семеновна

Мать ребёнка: Чуркина Афанасия Артемьевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
13.01.1908 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Петр Павлович Чуркин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуркина Афанасия Артемьевна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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