Кабиров Анвар (Минневали) Галимзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабиров Анвар (Минневали) Галимзянович

Место рождения

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.03.1927

Дата смерти

29.09.2019

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1927

Отец: Кабиров Галимзян Соруретдинович

Мать: Гатауллина Фатима Нурисламовна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабирова Амина Мухаметдиновна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Амина Мухаметдиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Амина Мухаметдиновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.09.2019
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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