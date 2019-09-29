Кабиров Анвар (Минневали) Галимзянович
Место рождения
Дата рождения25.03.1927
Дата смерти29.09.2019
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кабирова Амина Мухаметдиновна
Рождение ребёнка
09.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кабирова Амина Мухаметдиновна
Смерть
29.09.2019