Позднякова (Позднякова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофимов Евгений
Работа или профессия
Неизвестно
директор детсада
Образование
Неизвестно
высшее
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: Трофимов Евгений
Рождение ребёнка
1980
Сын: Трофимов Виктор
Отец ребёнка: Трофимов Евгений
Рождение ребёнка
1986
Сын: Трофимов Вячеслав
Отец ребёнка: Трофимов Евгений