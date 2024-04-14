Позднякова (Позднякова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднякова (Позднякова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1952

Отец: Поздняков Андрей Романович

Мать: Позднякова (Орешина) Валентина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Евгений

Работа или профессия
Неизвестно
директор детсада
Образование
Неизвестно
высшее
Рождение ребёнка
1974

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: Трофимов Евгений

Рождение ребёнка
1980

Сын: Трофимов Виктор

Отец ребёнка: Трофимов Евгений

Рождение ребёнка
1986

Сын: Трофимов Вячеслав

Отец ребёнка: Трофимов Евгений

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