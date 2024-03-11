Видякин Николай Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1809 по 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
С 1809 по 1810
Отец: Видякин Никифор Михайлович
Мать: Видякина Устинья
Рождение ребёнка
1834
Сын: Видякин Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Видякина Матрона Ильинична
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Видякина Александра (Алимпиада) Николаевна
Мать ребёнка: Видякина Матрона Ильинична
Рождение ребёнка
1843
Сын: Видякин Степан Николаевич
Мать ребёнка: Видякина Матрона Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно