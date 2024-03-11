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Видякин Николай Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1809 по 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1809 по 1810

Отец: Видякин Никифор Михайлович

Мать: Видякина Устинья

Рождение ребёнка
1834

Сын: Видякин Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Видякина Матрона Ильинична

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Видякина Александра (Алимпиада) Николаевна

Мать ребёнка: Видякина Матрона Ильинична

Рождение ребёнка
1843

Сын: Видякин Степан Николаевич

Мать ребёнка: Видякина Матрона Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Видякина Матрона Ильинична

Смерть
Неизвестно
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