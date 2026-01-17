Родионова (Шамова) Татьяна Васильевна
женский, родилась 19.05.1958
умерла 12.11.2007
ОтецШамов Василий Иванович22.04.1933 г.р.
МатьШамова (Семочкина) Клавдия Дмитриевна15.09.1931 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Усово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
12.11.2007
Похороны
Неизвестно
Усово, Одинцовский муниципальный район, Московская область