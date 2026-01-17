Родионова (Шамова) Татьяна Васильевна 19.05.1958 — найти родственников по фамилии на Familio

Родионова (Шамова) Татьяна Васильевна

Автор
ЕК
Кузьмиченко Е.

женский, родилась 19.05.1958

умерла 12.11.2007

Отец
Шамов Василий Иванович22.04.1933 г.р.
Мать
Шамова (Семочкина) Клавдия Дмитриевна15.09.1931 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1958

Отец: Шамов Василий Иванович

Мать: Шамова (Семочкина) Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Усово, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Смерть
12.11.2007

Похороны
Неизвестно
Усово, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.