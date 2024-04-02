Рыбаков Николай
Место рожденияс. Туртапка, Выксунский район, Горьковская область
Дата рождения27.10.1941
Дата смерти25.07.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1941
Отец: Рыбаков Николай
Мать: Рыбакова Анастасия
с. Туртапка, Выксунский район, Горьковская область
Рождение ребёнка
19.12.1965
Сын: Рыбаков Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.07.1971
Причина смерти: утонул
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище