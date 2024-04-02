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Рыбаков Николай

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Место рождения

с. Туртапка, Выксунский район, Горьковская область

Дата рождения

27.10.1941

Дата смерти

25.07.1971

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1941

Отец: Рыбаков Николай

Мать: Рыбакова Анастасия

с. Туртапка, Выксунский район, Горьковская область
Рождение ребёнка
19.12.1965

Сын: Рыбаков Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.07.1971
Причина смерти: утонул
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище
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