Козак Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозак Борис

Козак Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

аа
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козак Надежда Борисовна

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козак Вера Борисовна

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козак Любовь Борисовна

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козак Анатолий Борисович

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новицкая Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Нина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.