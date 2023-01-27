Лисенков Николай
Место рождения
Дата рожденияДо 1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Лисенков Павел Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1893
Дочь: Фролова (Лисенкова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Лисенков Георгий Николаевич
Мать ребёнка: не указана