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Лисенков Николай

Место рождения

Райки, Лосино-Петровский, Московская область

Дата рождения

До 1873

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Райки, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Лисенков Павел Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Райки, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1893

Дочь: Фролова (Лисенкова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Райки, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Лисенков Георгий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Райки, Лосино-Петровский, Московская область

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