Мельникова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкашина Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Мельников Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Екатерина Катеня Алексеевна
Отец ребёнка: Мельников Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Люся Алексеевна
Отец ребёнка: Мельников Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Мельников Алексей
Смерть
Неизвестно