Мельникова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкашина Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Мельников Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Екатерина Катеня Алексеевна

Отец ребёнка: Мельников Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Люся Алексеевна

Отец ребёнка: Мельников Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Мельников Алексей

Смерть
Неизвестно

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