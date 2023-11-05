Фельдман Александр Аронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фельдман Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
06.08.1974
Дочь: Беляева Марина Александровна
Мать ребёнка: Фельдман Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
09.03.1978
Сын: Фельдман Андрей Александрович
Мать ребёнка: Фельдман Наталья Владимировна