Фельдман Александр Аронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФельдман Александр Аронович

Фельдман Александр Аронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фельдман Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
06.08.1974

Дочь: Беляева Марина Александровна

Мать ребёнка: Фельдман Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
09.03.1978

Сын: Фельдман Андрей Александрович

Мать ребёнка: Фельдман Наталья Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close