Лаптев Андрей Васильевич 29.08.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лаптев Андрей Васильевич

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Место рождения

Окуневка, Частоозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

29.08.1937

Дата смерти

29.03.2025

Пол

Мужской

Отец

Около 1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1937

Отец: Лаптев Василий Ермилович

Мать: Лаптева (Жданова) Васса Михайловна

Окуневка, Частоозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
25.06.1960

Жена: Лаптева (Якименко) Нинель Павловна

Темиртау, городская администрация Темиртау, Карагандинская область
Рождение ребёнка
12.04.1961

Дочь: Лаптева Лия Андреевна

Мать ребёнка: Лаптева (Якименко) Нинель Павловна

Темиртау, городская администрация Темиртау, Карагандинская область
Рождение ребёнка
08.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лаптева (Якименко) Нинель Павловна

г. Темиртау, Карагандинская обл., Казахская ССР
Смерть
29.03.2025
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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