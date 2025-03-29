Лаптев Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.08.1937
Дата смерти29.03.2025
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1937
Бракосочетание
25.06.1960
Рождение ребёнка
12.04.1961
Дочь: Лаптева Лия Андреевна
Мать ребёнка: Лаптева (Якименко) Нинель Павловна
Рождение ребёнка
08.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лаптева (Якименко) Нинель Павловна
г. Темиртау, Карагандинская обл., Казахская ССР
Смерть
29.03.2025
Вологда, город Вологда, Вологодская область