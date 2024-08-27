Михалёв Илячетдин Гереевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1905
Дата смерти1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1937
Дочь: (Михалёва) Адиля
Мать ребёнка: Михалёва (Девятова) Фатеха Хасановна
Рождение ребёнка
30.06.1939
Дочь: (Михалёва) Наиля
Мать ребёнка: Михалёва (Девятова) Фатеха Хасановна
Рождение ребёнка
22.03.1941
Сын: Михалёва Наиль Илячетдинович
Мать ребёнка: Михалёва (Девятова) Фатеха Хасановна
Смерть
1964
Похороны
Неизвестно