Михалёв Илячетдин Гереевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихалёв Илячетдин Гереевич

Михалёв Илячетдин Гереевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

1905

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1937

Дочь: (Михалёва) Адиля

Мать ребёнка: Михалёва (Девятова) Фатеха Хасановна

Рождение ребёнка
30.06.1939

Дочь: (Михалёва) Наиля

Мать ребёнка: Михалёва (Девятова) Фатеха Хасановна

Рождение ребёнка
22.03.1941

Сын: Михалёва Наиль Илячетдинович

Мать ребёнка: Михалёва (Девятова) Фатеха Хасановна

Смерть
1964
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.