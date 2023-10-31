Кокорина Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Кокорина Матрена Степанова
Отец ребёнка: Кокорин Степан Васильев
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Кокорина Капитолина Степанова
Отец ребёнка: Кокорин Степан Васильев
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кокорин Прокопий Степанов
Отец ребёнка: Кокорин Степан Васильев
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Кокорина Марья Степанова
Отец ребёнка: Кокорин Степан Васильев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Кокорина Александра Степанова
Отец ребёнка: Кокорин Степан Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно