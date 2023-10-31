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Кокорина Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Кокорина Матрена Степанова

Отец ребёнка: Кокорин Степан Васильев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Кокорина Капитолина Степанова

Отец ребёнка: Кокорин Степан Васильев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Кокорин Прокопий Степанов

Отец ребёнка: Кокорин Степан Васильев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Кокорина Марья Степанова

Отец ребёнка: Кокорин Степан Васильев

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Кокорина Александра Степанова

Отец ребёнка: Кокорин Степан Васильев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Степан Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Степан Васильев

Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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