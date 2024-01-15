Бодров Козьма Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
24.09.1879
Рождение ребёнка
17.11.1893
Дочь: (Бодрова) Екатерина Козьминична
Мать ребёнка: Бодрова (Косова) Матрона Фёдорова
Рождение ребёнка
15.01.1898
Дочь: Бессонова (Бодрова) Мария Козьминична
Мать ребёнка: Бодрова (Косова) Матрона Фёдорова
Рождение ребёнка
28.01.1902
Дочь: (Бодрова) Евдокия Козьминична
Мать ребёнка: Бодрова (Косова) Матрона Фёдорова
Смерть
Неизвестно