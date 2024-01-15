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Бодров Козьма Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Бодров Алексей Андрианов

Мать: Бодрова Екатерина Григорьева

Бракосочетание
24.09.1879

Жена: Бодрова (Косова) Матрона Фёдорова

Рождение ребёнка
17.11.1893

Дочь: (Бодрова) Екатерина Козьминична

Мать ребёнка: Бодрова (Косова) Матрона Фёдорова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.01.1898

Дочь: Бессонова (Бодрова) Мария Козьминична

Мать ребёнка: Бодрова (Косова) Матрона Фёдорова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.01.1902

Дочь: (Бодрова) Евдокия Козьминична

Мать ребёнка: Бодрова (Косова) Матрона Фёдорова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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