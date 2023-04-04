Сенотова (-) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенотова (-) Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенотов Мирон Стефанович

Рождение ребёнка
13.05.1888 ст.

Дочь: Шишкина (Сенотова) Гликерия Мироновна

Отец ребёнка: Сенотов Мирон Стефанович

Мордово-Ишуткино, Исаклинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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