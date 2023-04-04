Сенотова (-) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1888 ст.
Дочь: Шишкина (Сенотова) Гликерия Мироновна
Отец ребёнка: Сенотов Мирон Стефанович
Мордово-Ишуткино, Исаклинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно