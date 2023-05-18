Гузенко Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузенко Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гузенко Анна Владимировна

Отец ребёнка: Гузенко Владимир Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гузенко Мария Владимировна

Отец ребёнка: Гузенко Владимир Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гузенко Василий Владимирович

Отец ребёнка: Гузенко Владимир Семёнович

Смерть
Неизвестно
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