Гузенко Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гузенко Анна Владимировна
Отец ребёнка: Гузенко Владимир Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гузенко Мария Владимировна
Отец ребёнка: Гузенко Владимир Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гузенко Василий Владимирович
Отец ребёнка: Гузенко Владимир Семёнович
Смерть
Неизвестно