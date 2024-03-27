Мурзагулов Амерхан Абызьянович
Место рожденияд.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Мурзагулов Абызьян Ахметкереевич
Мать: Мурзагулова ?
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
20.01.1945
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Рисаева Флюра Амерхановна
Мать ребёнка: Мурзагулова Амина Зубаевна
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
11.09.1947
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Фануза-1 Амерхановна
Мать ребёнка: Мурзагулова Амина Зубаевна
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
11.05.1949
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1950
Сын: Мурзагулов Зуфар Амерханович
Мать ребёнка: Мурзагулова Амина Зубаевна
д.Яльчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
06.11.1951
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
25.01.1953
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
22.03.1957
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
09.03.1959
Сын: Мурзагулов Раиль Амерханович
Мать ребёнка: Мурзагулова Амина Зубаевна
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
25.10.1962
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1985985507/
Смерть
Неизвестно