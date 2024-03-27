Мурзагулов Амерхан Абызьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзагулов Амерхан Абызьянович

Место рождения

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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1946 г.р.
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1948 г.р.
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1950 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Мурзагулов Абызьян Ахметкереевич

Мать: Мурзагулова ?

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
20.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурзагулова Амина Зубаевна

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Рисаева Флюра Амерхановна

Мать ребёнка: Мурзагулова Амина Зубаевна

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
11.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурзагулова Амина Зубаевна

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Фануза-1 Амерхановна

Мать ребёнка: Мурзагулова Амина Зубаевна

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
11.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурзагулова Амина Зубаевна

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1950

Сын: Мурзагулов Зуфар Амерханович

Мать ребёнка: Мурзагулова Амина Зубаевна

д.Яльчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
06.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурзагулова Амина Зубаевна

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
25.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурзагулова Амина Зубаевна

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
22.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурзагулова Амина Зубаевна

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
09.03.1959

Сын: Мурзагулов Раиль Амерханович

Мать ребёнка: Мурзагулова Амина Зубаевна

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
25.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурзагулова Амина Зубаевна

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурзагулова Амина Зубаевна

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1985985507/
Смерть
Неизвестно
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