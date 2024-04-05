Nitecka (Pieńkowska) Marianna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Kuziak (Nitecka) Jadwiga
Отец ребёнка: Nitecki Tomasz
Бракосочетание
1815
Муж: Nitecki Tomasz
Brok
Współmałżonek: Magdalena Szymańska, Rukat, Nitecka, Kostecka (z d. Raczkowska/Ruszkowska)
Смерть
1815
Brok