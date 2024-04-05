Nitecka (Pieńkowska) Marianna Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Nitecka (Pieńkowska) Marianna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Kuziak (Nitecka) Jadwiga

Отец ребёнка: Nitecki Tomasz

Бракосочетание
1815

Муж: Nitecki Tomasz

Brok
Współmałżonek: Magdalena Szymańska, Rukat, Nitecka, Kostecka (z d. Raczkowska/Ruszkowska)
Смерть
1815
Brok

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