Подкур Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подкур Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подкур Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Подкур Ирина Петровна
Рождение ребёнка
08.07.1984
Дочь: Подкур Олеся Сергеевна
Мать ребёнка: Подкур Ирина Петровна
Красногорск, Томаринский, Сахалинская область