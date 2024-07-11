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Подкур Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1962

Отец: Подкур Михаил Иванович

Мать: Подкур (Баленкова) Тамара Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подкур Ирина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подкур Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Подкур Ирина Петровна

Рождение ребёнка
08.07.1984

Дочь: Подкур Олеся Сергеевна

Мать ребёнка: Подкур Ирина Петровна

Красногорск, Томаринский, Сахалинская область

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