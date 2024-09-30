Райккерус (Мальм) Мария Густавовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Мальм) Мария Густавовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Райккерус Петр

Рождение ребёнка
13.07.1839

Сын: Райккерус Адам Петрович

Отец ребёнка: Райккерус Петр

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.05.1842

Дочь: (Райккерус) Катарина Петровна

Отец ребёнка: Райккерус Петр

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.09.1844

Сын: Райккерус Иосиф Петрович

Отец ребёнка: Райккерус Петр

Смерть
Неизвестно

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