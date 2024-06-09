Чусовитина Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1885
Дата смерти15.11.1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.11.1885
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1912
Дочь: Денисова (Чусовитина) Людмила Трофимовна
Отец ребёнка: Чусовитин Трофим Федорович
Пушкарево 1-е, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1925
Дочь: Чусовитина Антонина Трофимовна
Отец ребёнка: Чусовитин Трофим Федорович
село Симаново,Свердловская область,Сл-Туринского района
Смерть
15.11.1970