Чусовитина Александра Васильевна 19.11.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чусовитина Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1885

Дата смерти

15.11.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1885

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1912

Дочь: Денисова (Чусовитина) Людмила Трофимовна

Отец ребёнка: Чусовитин Трофим Федорович

Пушкарево 1-е, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1925

Дочь: Чусовитина Антонина Трофимовна

Отец ребёнка: Чусовитин Трофим Федорович

село Симаново,Свердловская область,Сл-Туринского района
Смерть
15.11.1970

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